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Diyanet yasakladı AKP’li müftü dinlemedi

Diyanet sosyal medya uygulamalarından paylaşım yapılmasını yasaklamıştı. Ankara Müftüsü Hasan Çınar sosyal medyada paylaşım yapmaya devam etti.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 08:28
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Diyanet'in sosyal medya yasağını AKP'li müftü Hasan Çınar dinlemedi

Diyanet yasakladı AKP’li müftü dinlemedi
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Cumhuriyet’ten alınan bilgilere göre, Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu’nun yüksek fiyat artışlarının yaşandığı süreçte, “Ticarette kâr haddi var mı” sorusu sonrasında verdiği fetvayı sosyal medyadan yayınlamış ve 27 Temmuz’da gündeme gelmişti. Fetvada “Fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren Allah’tır” hadisine işaret edilmişti.

Fiyat artışını Allah ile bağdaştıran fetva sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Bu fetvadan bir hafta sonra başkan Ali Erbaş’ın gönderdiği yazıyla kurula “sosyal medya kısıtlaması” getirilmiş ve sosyal medyadaki her türlü paylaşımın Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ile istişare edilerek yapılması istenmişti.

PAYLAŞIMLAR DEVAM EDİYOR

Kurul, bu tarihten itibaren sosyal medya üzerinden hiçbir fetva paylaşımında bulunmadı. Adana’da görev yaparken sosyal medyadan paylaştığı fetvalar ile gündeme gelen ve eski AKP milletvekili aday adayı da olan Ankara Müftüsü Hasan Çınar, fetva paylaşımlarına devam etti. Çınar, fetvalarda “dünyevi düşüncelerle namazda sesli ağlamanın namazı bozacağını, burs alan öğrencilerin de zekât vermesi gerektiğini, Kuran’ın çevirisini okumanın hatim sayılmayacağını, altının veresiye satılmasının caiz olmadığını” belirtti.

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N.D
2.12.2022 09:51
Bu adam muhtemelen pudra şekerinden tatmış olabilir.  
 
akıncı
2.12.2022 09:49
Beyin kiralık olunca yorumlar bu denli kalitesiz olur ancak... hocayı takip edin birde, dedikleri burada yazıldığı gibi mi bi araştırın inanmayabilirsiniz, sevmeyebilirsiniz ama arastirmadan konusmayi  
 
Zafer
2.12.2022 09:31
Be ahlaksız anlamadığım Arap cayı niye okuyayım Türkce si varken  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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