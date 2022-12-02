Diyanet yasakladı AKP’li müftü dinlemedi

Cumhuriyet’ten alınan bilgilere göre, Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu’nun yüksek fiyat artışlarının yaşandığı süreçte, “Ticarette kâr haddi var mı” sorusu sonrasında verdiği fetvayı sosyal medyadan yayınlamış ve 27 Temmuz’da gündeme gelmişti. Fetvada “Fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren Allah’tır” hadisine işaret edilmişti.

Fiyat artışını Allah ile bağdaştıran fetva sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Bu fetvadan bir hafta sonra başkan Ali Erbaş’ın gönderdiği yazıyla kurula “sosyal medya kısıtlaması” getirilmiş ve sosyal medyadaki her türlü paylaşımın Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ile istişare edilerek yapılması istenmişti.

PAYLAŞIMLAR DEVAM EDİYOR

Kurul, bu tarihten itibaren sosyal medya üzerinden hiçbir fetva paylaşımında bulunmadı. Adana’da görev yaparken sosyal medyadan paylaştığı fetvalar ile gündeme gelen ve eski AKP milletvekili aday adayı da olan Ankara Müftüsü Hasan Çınar, fetva paylaşımlarına devam etti. Çınar, fetvalarda “dünyevi düşüncelerle namazda sesli ağlamanın namazı bozacağını, burs alan öğrencilerin de zekât vermesi gerektiğini, Kuran’ın çevirisini okumanın hatim sayılmayacağını, altının veresiye satılmasının caiz olmadığını” belirtti.