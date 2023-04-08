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  • Diyanet'ten AKP'ye can simidi. Fiyat artışlarını durduramayan iktidarın yardımına Diyanet koştu

Diyanet'ten AKP'ye can simidi. Fiyat artışlarını durduramayan iktidarın yardımına Diyanet koştu

Diyanet’in Cuma hutbesindeki hayat pahalılığı ve ekonomik krizle ilgili sözler dikkat çekti. ‘Stokçuluk’ ve ‘Fırsatçılık’ konularına değinen Diyanet, “İhsan sahibi olmak, ticarette kimseyi aldatmamak, stok ve karaborsacılık yapmamaktır” dedi.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 09:21
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Diyanet'ten AKP'ye can simidi

Diyanet'ten AKP'ye can simidi. Fiyat artışlarını durduramayan iktidarın yardımına Diyanet koştu
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Diyanet’in dünkü cuma hutbesinde, iktidarın son dönemde sıkça gündeme getirdiği “stokçuluk ve fırsatçılık” konularına değinilmesi dikkat çekti.

Cumhuriyet gazetesinden Sefa Uyar’ın haberine göre, hutbede, “İhsan sahibi olmak, ticarette kimseyi aldatmamak, stok ve karaborsacılık yapmamaktır. Bir malı insafsızca, vicdansızca değerinden fazlaya satarak veya kiraya vererek insanları mağdur etmemek, fırsatçılık yapmamaktır. Rızkı helalinden kazanıp helal olana harcamaktır” denildi.

Diyanet, “Fiyatları tayin eden Allah’tır” hadisine işaret edilen fetva ile de tepkilerin odağında yer almıştı.

Öte yandan hutbede, aylar sonra ilk kez kul ve kamu hakkına değinilerek, “İhsan bilincini kuşanan mümin nezaket sahibidir, kimseyi incitmez. Güvenilirdir, emanete ihanet etmez, kul ve kamu hakkına tevessül etmez” denildi.

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