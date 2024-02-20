Diyanet’ten İskandinav ülkelerine gizli ziyaret. Paylaşım yapmayın uyarısı

Diyanet İşleri Başkanlığı, tartışma yaratacak bir uygulamaya daha imza attı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yurt dışı gezileri vurgulu tasarruf tedbirlerine karşın kalabalık bir Diyanet heyetinin, İskandinav ülkelerini ziyaret ettiği ortaya çıktı.

Söz konusu gezinin; İsveç, Norveç ve Danimarka ülkelerine yapıldığı öğrenildi. Gezilerin amacının ise "Diyanet’e bağlı vakıfların genel kurullarına katılmak” olduğu belirtildi.

HARCAMALAR DİYANET BÜTÇESİNDEN

İskandinav ülkelerini ziyaret eden heyette, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yanı sıra eşi Seher Erbaş ile Diyanet İşleri Başkanlığı Başkan Yardımcıları Kadir Dinç ve Selim Argun da bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Teftiş Kurulu Başkanı Hasan Güçlü, Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz ve Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa Irmaklı’nın da heyette yer aldığı ileri sürüldü. Yurt dışı görevine öte yandan özel kalem, protokol, koruma ve basın ekibinin de götürüldüğü iletildi.

Diyanet kaynaklarından alınan bilgiye göre, gezi 8 Şubat’ta başlarken 13 Şubat günü sona erdi. Heyette bulunan kişilere yedi günlük harcırah ödendi. Uçak paraları, otel paraları ve günlük harcamalar Diyanet bütçesinden karşılandı.

“SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM YAPMAYIN” UYARISI

İddiaya göre, tepki çekeceği gerekçesiyle gezi hakkında kamuoyuna açıklama yapılmadı. Heyette yer alan isimlere ise, “Sosyal medyada paylaşım yapmayın” uyarısının yapıldığı öne sürüldü. Diyanet’in resmi yayın organlarında da ziyarete ilişkin paylaşım yapılmadı.