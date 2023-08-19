Diyanet'ten Selman Okumuş açıklaması

Televizyon programlarına çıktığı için ceza aldığını söyleyen Diyanet İşleri eski personeli Selman Okumuş ile ilgili Diyanet'ten yeni bir açıklama yapıldı.

Diyanet'ten Selman Okumuş açıklaması

Dünya Uluslararası Kuran okuma yarışması birincisi hafız Selman Okumuş, katıldığı bir yayında Diyanet İşleri Başkanlığı hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Kendisinin Cüneyt Özdemir'in sunduğu 5N1K programına davet edildiğini ancak Diyanet'in programa katılmasına izin vermediğini söyledi.

İDDİALARA YANIT GELDİ

İstanbul Müftülüğü'nden programa katılmak için izin istediğini ancak müftülüğün de televizyona izin verdiğini kendisine izin vermediğini belirten Okumuş'un iddialarına ilişkin Diyanet'ten açıklama geldi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, Okumuş'un soruşturma geçirdiği ancak görevine "gayriahlaki ilişkiler" gerekçesiyle son verildiği belirtildi.

‘GAYRİAHLAKİ İLİŞKİLERİ…’

Açıklamada, şunlar kaydedildi;

"Diyanet İşleri Başkanlığının eski personeli olan Selman Okumuş'un bir programda, Başkanlık personeli iken ceza almasıyla ilgili olarak bulunduğu beyanlar gerçeği yansıtmamaktadır. İlgili kişinin, Başkanlığımız bünyesinde görev yaparken, yürütülen soruşturma neticesinde gayriahlaki ilişkileri sebebiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 98/b maddesi hükmü gereğince Diyanet İşleri Başkanlığındaki görevine son verilmiştir. Adı geçenin, hakkında tesis edilen işlemin iptali yönündeki talebi, İstanbul 4. İdare Mahkemesince reddedilmiştir."

NE OLMUŞTU?

Suudi Arabistan’da düzenlenen Kur’an-ı kerimi güzel okuma yarışmasında birinci olan Türk hafız Selman Okumuş, televizyon programlarına çıktığı için Diyanet'ten ceza aldığını ifade etmişti.

Dünya Uluslararası Kuran okuma yarışması birincisi hafız Selman Okumuş katıldığı bir yayında, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın televizyon programlarına çıkmasına izin vermediğini ve her katıldığı televizyon programı için ceza aldığını ifade etmişti.

Selman Okumuş, kendisinin Cüneyt Özdemir'in sunduğu 5N1K programına davet edildiğini ancak Diyanet'in programa katılmasına izin vermediğini söylemişti.

İstanbul Müftülüğü'nden programa katılmak için izin istediğini ancak müftülüğün televizyona izin verdiğini kendisine izin vermediğini belirtmişti.

channels4-profile.jpg

İlgili Haberler
Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma şampiyonu Diyanet'ten aldığı cezayı açıkladı
Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
Son Haberler
Zaniolo'dan Aston Villa transferi sonrası açıklamalar Spor
Zaniolo'dan Aston Villa transferi sonrası açıklamalar
Motorine ne kadar yeni zam geleceği açıklandı. Hazır mısınız gelecek yeni zamlara? Ekonomi
Motorine ne kadar yeni zam geleceği açıklandı. Hazır mısınız gelecek yeni zamlara?
EPDK Başkanı'ndan 1000 yerleşim alanına doğal gaz sözü Ekonomi
EPDK Başkanı'ndan 1000 yerleşim alanına doğal gaz sözü
Hande Yener ağustos sıcağında kürkle sahneye çıktı. Onu izleyenler ter içinde kaldı Magazin
Hande Yener ağustos sıcağında kürkle sahneye çıktı. Onu izleyenler ter içinde kaldı
Uzmanlardan kritik güneş kremi uyarısı Sağlık
Uzmanlardan kritik güneş kremi uyarısı
Dünyanın en ünlü ekonomi gazetesi Türkiye için felaket senaryosu yazdı: Dolar krizi için tarih verdi Ekonomi
Dünyanın en ünlü ekonomi gazetesi Türkiye için felaket senaryosu yazdı: Dolar krizi için tarih verdi
Ramos Galatasaray'a mı geliyor Beşiktaş'a mı? Ramos'un parasını Şerafettin Tilki yazdı Spor
Ramos Galatasaray'a mı geliyor Beşiktaş'a mı? Ramos'un parasını Şerafettin Tilki yazdı