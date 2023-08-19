Diyanet'ten Selman Okumuş açıklaması

Dünya Uluslararası Kuran okuma yarışması birincisi hafız Selman Okumuş, katıldığı bir yayında Diyanet İşleri Başkanlığı hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Kendisinin Cüneyt Özdemir'in sunduğu 5N1K programına davet edildiğini ancak Diyanet'in programa katılmasına izin vermediğini söyledi.

İDDİALARA YANIT GELDİ

İstanbul Müftülüğü'nden programa katılmak için izin istediğini ancak müftülüğün de televizyona izin verdiğini kendisine izin vermediğini belirten Okumuş'un iddialarına ilişkin Diyanet'ten açıklama geldi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, Okumuş'un soruşturma geçirdiği ancak görevine "gayriahlaki ilişkiler" gerekçesiyle son verildiği belirtildi.

‘GAYRİAHLAKİ İLİŞKİLERİ…’

Açıklamada, şunlar kaydedildi;

"Diyanet İşleri Başkanlığının eski personeli olan Selman Okumuş'un bir programda, Başkanlık personeli iken ceza almasıyla ilgili olarak bulunduğu beyanlar gerçeği yansıtmamaktadır. İlgili kişinin, Başkanlığımız bünyesinde görev yaparken, yürütülen soruşturma neticesinde gayriahlaki ilişkileri sebebiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 98/b maddesi hükmü gereğince Diyanet İşleri Başkanlığındaki görevine son verilmiştir. Adı geçenin, hakkında tesis edilen işlemin iptali yönündeki talebi, İstanbul 4. İdare Mahkemesince reddedilmiştir."

NE OLMUŞTU?

Suudi Arabistan’da düzenlenen Kur’an-ı kerimi güzel okuma yarışmasında birinci olan Türk hafız Selman Okumuş, televizyon programlarına çıktığı için Diyanet'ten ceza aldığını ifade etmişti.

Dünya Uluslararası Kuran okuma yarışması birincisi hafız Selman Okumuş katıldığı bir yayında, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın televizyon programlarına çıkmasına izin vermediğini ve her katıldığı televizyon programı için ceza aldığını ifade etmişti.

Selman Okumuş, kendisinin Cüneyt Özdemir'in sunduğu 5N1K programına davet edildiğini ancak Diyanet'in programa katılmasına izin vermediğini söylemişti.

İstanbul Müftülüğü'nden programa katılmak için izin istediğini ancak müftülüğün televizyona izin verdiğini kendisine izin vermediğini belirtmişti.