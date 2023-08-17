Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma şampiyonu Diyanet'ten aldığı cezayı açıkladı

Dünya Uluslararası Kuran okuma yarışması birincisi hafız Selman Okumuş katıldığı bir yayında, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın televizyon programlarına çıkmasına izin vermediğini ve her katıldığı televizyon programı için ceza aldığını ifade etti.

Selman Okumuş, kendisinin Cüneyt Özdemir'in sunduğu 5N1K programına davet edildiğini ancak Diyanet'in programa katılmasına izin vermediğini söyledi.

İstanbul Müftülüğü'nden programa katılmak için izin istediğini ancak müftülüğün televizyona izin verdiğini kendisine izin vermediğini belirtti.

Selman Okumuş'un anlattığı olaydan sonra akıllara "Diyanet'te kimler ceza alıyor kimler almıyor?" sorusu geldi.

DİYANET HALİL KONAKÇI’YA UZUN SÜRE SESSİZ KALDI

Son günlerin çok konuşulan ismi Halil Konakçı'nın "Hatay Fransa’da kalsaydı" diyerek kenti Arap ve Kürt yurdu ilan etmesinin ardından Diyanet'in uzun bir süre duruma sessiz kalması soruyu daha net bir hale getiriyor.

Yaptığı hemen her açıklama ile Cumhuriyet'e, kadına, laikliğe, Atatürk'e düşmanlığını vurgulayan Konakçı hakkında kamuoyu baskısı ile soruşturma başlatan Diyanet'in soruşturma kapsamında ne sonuca varacağı da merak ediliyor.