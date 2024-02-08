Diyanet'ten TÜİK'i kıskandıracak fitre bedeli

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yaptığı açıklamada, Din İşleri Yüksek Kurulu’nun Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında toplandığı ve 2024 yılının fitre miktarının belirlenmesi üzerine görüşüldüğü belirtildi.

Toplantı sonrasında alınan kararda ise bir kişinin günlük gıda ihtiyacı ve sosyo ekonomik hayat şartlarının göz önünde tutulması ile 2024 Ramazan ayının fitre miktarı için 130 liranın uygun görüldüğü açıklandı.

TÜİK’İ KISKANDIRDI

Diyanet’in 2024 yılı için açıkladığı fitre miktarı TÜİK’i kıskandırdı. Açıklanan fitre miktarı normal şartlarda bir kişinin bir günlük gıda ihtiyacının karşılanmasına denk düşen para miktarıdır.

Fakat enflasyonun her geçen arttığı, market çalışanlarının zamlı etiket değişimlerinden mesaiye kaldığı şu günlerde bir kişinin günde 130 liraya doyacağının açıklanması, ‘Diyanet TÜİK’i kıskandırdı’ yorumunun yapılmasına neden oldu.

FİTRE AÇIKLAMASI

Din İşleri Yüksek Kurulu’nun 2024 yılı fitre miktarı hakkından yaptığı açıklama şu şekilde:

“Konuyla ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde fitre miktarı 2024 yılı Ramazan ayı için 130 TL olarak belirlenmiştir.

Belirtilen meblağ nakdi olarak verilebileceği gibi gıda ve benzeri maddelerden ayni olarak da verilebilir. Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidye bedelidir.

Bunun yanında her bir mükellef, günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı fitre olarak verebilir.”

YILLARA GÖRE FİTRE MİKTARLARI

2024 yılının fitre miktarının açıklanmasının ardından merak edilen bir diğer konu ise geçtiğimiz yıllara fitre miktarının değişimi oldu.

Son 4 yıl incelendiğine 2020 yılında 27 lira,

2021 yılında 28 lira

2022 yılında 40 lira

2023 yılında 70 lira

2024 yılında ise belirlenen fitre miktarı 130 lira oldu.

Yıllara göre artış miktarına bakıldığında sadece 4 yılda 28 liradan 130 liraya yükseldiği görüldü.

FİTRE NEDİR? NE İÇİN VERİLİR?

Fitre’nin ne olduğu ve ne için verildiği sorusunun cevabı olarak yine Din İşleri Yüksek Kurulu’nun internet sitesinde yaptığı açıklama şu şekilde:

“Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen Müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır (Nevevî, el-Mecmû’, 6/103-105).

Vacip oluşu, sünnetle sabittir (Buhârî, Zekât, 70-78 [1503-1512]; Müslim, Zekât, 12-21 [984-985]).

Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Hz. Peygamber (s.a.s.), köle-hür, büyük-küçük, kadın-erkek her Müslümana fitrenin gerektiğini ifade etmiştir (Ebû Dâvûd, Zekât, 20 [1619]).

Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan Bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir.

Nitekim bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak bayramdan sonraya bırakılması mekruhtur.

Şâfiî mezhebinde ise; fitreyi, meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonraya bırakmak haramdır.

Fitreyi Ramazan’ın ilk günlerinde vermek de caizdir (Nevevî,el-Mecmû’, 6/128).

Fitrenin hedefi, bir fakirin içinde yaşadığı toplumun hayat standardına göre bir günlük yiyeceğinin karşılanması suretiyle onun bayram sevincine iştirak etmesine katkıda bulunmaktır.

Günümüzde fıtır sadakası miktarının belirlenmesinde, kişinin bir günlük (iki öğün) normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması daha uygundur.

Kişi dinen zengin sayılanlara, usûlüne (anne, baba, dedeler ve nineler), fürûuna (çocuk ve torunlar) ve eşine fıtır sadakası veremez.

Fitreler bir fakire verilebileceği gibi birkaç fakire de dağıtılabilir (Merğinânî, el-Hidâye, 2/224). Ancak bir kişiye verilen miktar bir fitreden az olmamalıdır.”