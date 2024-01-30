Diyanet’ten Umreye seçim ayarı

Hac mevsimi dışında Kabe’yi ziyaret etmek isteyenler için düzenlenen umre turlarına seçim ayarı geldiği öğrenildi.

Cumhuriyet gazetesinden Sefa Uyar’ın haberine göre, tur şirketleri ya 30 Mart’ta Türkiye’ye dönülecek şekilde ya da 1 Nisan’da Türkiye’den gidilecek şekilde tarihleri organize etti. 31 Mart’ı kapsayacak şekilde tur organizasyonu bulunmazken bu durumun nedeni ortaya çıktı.

DİYANET’TEN SEÇİM AYARI GELDİ

Söz konusu kısıtın arkasında ise Diyanet’in olduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre Diyanet, yerel seçim nedeniyle şirketlerin 31 Mart’ı da kapsayacak şekilde tur düzenlemesini istemedi. Şirketlere de Diyanet’ten resmi yazı gönderildiği, bu doğrultuda da şirketlerin program tarihlerini düzenlediği belirtildi. Cumhuriyet’in ulaştığı tur şirketleri de “Diyanet’in yazı göndererek yurttaşların 31 Mart’taki yerel seçimlerden önce Türkiye’de olmasını istediği, bu nedenle tarihlerin 30 Mart’ta dönüş olacak şekilde ayarlandığını” kaydetti.