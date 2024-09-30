Diyarbakır 11’inci Ceza Daire Başkanı Özcan ölü bulundu

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi’nde gerçekleşti.

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 11’inci Ceza Daire Başkanı Murat Özcan, çalıştığı kuruma gitmeyince meslektaşları, durumdan şüphelenerek kaldığı lojmandaki dairesine kontrole gitti. Uzun süre kapıyı çalan arkadaşları yanıt alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kapıyı açarak içeri giren ekipler, Murat Özcan’ı yerde hareketsiz halde yatarken buldu. Ekiplerin incelemesinde, Murat Özcan’ın yaşamını kaybettiği belirlendi. Murat Özcan’ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Murat Özcan’ın kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsi sonucunda belli olacak.