Diyarbakır Dicle Nehri'nde erkek cesedi bulundu

Kaynak: DHA
Diyarbakır Dicle Nehri'nde erkek cesedi bulundu
Diyarbakır'da bulunan Dicle Nehri’nde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Dumlupınar Mahallesi’nde, Dicle Nehri kenarında oynayan çocuklar, kıyıya yaklaşık 2 metre uzaklıkta suda hareketsiz haldeki birini gördü.

NEHRİN ÜZERİNDE ÖLÜ BULUNDU

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 acil sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve polis ekipleri çağırıldı. Yapılan ilk müdahalede su içerisindeki kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Kimliği belirsiz erkek cesedinin sudan çıkarılması için Diyarbakır’dan dalgıç ekipler sevk edildi. Ceset, yapılacak incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürülecek. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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