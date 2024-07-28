Diyarbakır Ekspresi en iyi 100 listesinde

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Turistik Diyarbakır Ekspresi, 19 Nisan 2024'te Ankara'dan ilk seferine başladı ve Time dergisi tarafından hazırlanan özel sayıda en güzel gezilecek yerler arasında gösterildi. Dergide, ekspresin, yolcuları Anadolu bozkırlarından ve Türkiye'nin doğusundaki dağlardan, Mezopotamya'nın kuzey düzlüklerine taşıdığı ve bölgenin tarihi ile kültürel zenginliklerini tanıttığı vurgulandı.

Uraloğlu, 1051 kilometrelik Ankara-Diyarbakır parkurunda, 180 kişilik kapasiteye sahip ve 6 yataklı bir yemekli vagon ile hizmet veren Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin, 19 Nisan-16 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdiği 8 seferde 729 yolcuya unutulmaz bir deneyim sunduğunu aktardı.

Bakan Uraloğlu, "Turistik trenlerimiz, hem yurtiçi hem de yurt dışından gelen ziyaretçilere demir yollarımızın yeni yüzünü ve Türkiye'nin vizyonunu tanıtarak alternatif turizm fırsatları sunuyor. Turistik Diyarbakır Ekspresi de bölgenin tarihi ve kültürel değerlerini görme imkanı sunarak, yerel ekonomiyi canlandırıyor ve ülkemizin uluslararası alandaki tanıtımına katkıda bulunuyor" diye konuştu.