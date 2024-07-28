Diyarbakır Ekspresi en iyi 100 listesinde

Kaynak: AA
Diyarbakır Ekspresi en iyi 100 listesinde

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin bölge ekonomisine katkıda bulunarak tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri ziyaretçilere sunduğunu belirtti. Bakanlık, TCDD Taşımacılık iş birliğiyle başlatılan bu proje, Time dergisinin "2024'te Dünyanın En Harika 100 Yeri" listesine girdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Turistik Diyarbakır Ekspresi, 19 Nisan 2024'te Ankara'dan ilk seferine başladı ve Time dergisi tarafından hazırlanan özel sayıda en güzel gezilecek yerler arasında gösterildi. Dergide, ekspresin, yolcuları Anadolu bozkırlarından ve Türkiye'nin doğusundaki dağlardan, Mezopotamya'nın kuzey düzlüklerine taşıdığı ve bölgenin tarihi ile kültürel zenginliklerini tanıttığı vurgulandı.

Uraloğlu, 1051 kilometrelik Ankara-Diyarbakır parkurunda, 180 kişilik kapasiteye sahip ve 6 yataklı bir yemekli vagon ile hizmet veren Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin, 19 Nisan-16 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdiği 8 seferde 729 yolcuya unutulmaz bir deneyim sunduğunu aktardı.

Bakan Uraloğlu, "Turistik trenlerimiz, hem yurtiçi hem de yurt dışından gelen ziyaretçilere demir yollarımızın yeni yüzünü ve Türkiye'nin vizyonunu tanıtarak alternatif turizm fırsatları sunuyor. Turistik Diyarbakır Ekspresi de bölgenin tarihi ve kültürel değerlerini görme imkanı sunarak, yerel ekonomiyi canlandırıyor ve ülkemizin uluslararası alandaki tanıtımına katkıda bulunuyor" diye konuştu.

Son Haberler
Kahramanmaraş'ta orman yangını! Mesire alanları tahliye ediliyor Gündem
Kahramanmaraş'ta orman yangını! Mesire alanları tahliye ediliyor
UEFA Okan Buruk'un başına bela oldu Spor
UEFA Okan Buruk'un başına bela oldu
Bodrum katta çıkan yangın yaşlı adamı canından etti Yerel Haberler
Bodrum katta çıkan yangın yaşlı adamı canından etti
ÇBK Mersin'den imza şov Spor
ÇBK Mersin'den imza şov
Kafasını korkuluğa sıkıştıran yavru kediyi itfaiye kurtardı Video
Kafasını korkuluğa sıkıştıran yavru kediyi itfaiye kurtardı
Yol bakım ekibi boruyu patladı! Su metrelerce yükseğe fışkırdı Gündem
Yol bakım ekibi boruyu patladı! Su metrelerce yükseğe fışkırdı
Blinken, Japon ve Hint mevkidaşlarıyla görüştü Dünya
Blinken, Japon ve Hint mevkidaşlarıyla görüştü