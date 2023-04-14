Diyarbakır merkezli 11 ildeki hackerlara yönelik 'Kalkan' operasyonunda 16 kişi tutuklandı

Operasyon, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlendi.

Ekipler, belirlenen adreslerde çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve dijital materyal ele geçirdi. Polis, şüphelilerin özellikle geniş yetkilere sahip üst düzey kamu görevlilerini hedef aldığını tespit etti.

Sahte mailler gönderen şüphelilerin tıklama sonrası ele geçirdiği şifreler de tespit edildi. Şüpheliler ayrıca bir sanal platform kurdu ve referansla üye kabul etti.

Kurulan platformda, siber polisten kaçmak için neler yapılması gerektiği de dahil olmak üzere çeşitli konuları tartıştılar.

Operasyonu gerçekleştiren polis, örgüt liderinin başka bir suçtan tutuklu olduğunu da tespit etti.

Ayrıca, örgüt yöneticilerinin birbirlerini sadece sanal isimleriyle tanıdıkları ve gerçek hayatta hiçbir zaman karşılaşmadıkları belirtildi.

Gözaltına alınan 18 şüpheliden 16'sı tutuklandı, diğer 2'si ise emniyetten serbest bırakıldı.