Diyarbakır ve Batman’da silah kaçakçılığı operasyonu: 17 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Diyarbakır ve Batman'da, organize suç örgütlerine silah temin ederek suça aracılık eden ve silah kaçakçılığı yapan şüphelilerin yakalanmalarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, dikkat çekmemek için kargo şirketi araçlarını kullandıkları belirlendi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, organize suç örgütlerine silah temin ederek suça aracılık eden ve silah kaçakçılığı yaparak haksız kazanç elde eden şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlatıldı.

diyarbakir-ve-batmanda-silah-kacakciligi-operasyonu-17-gozalti-yenicag-1.jpg

Bu kapsamda harekete geçen ekipler, tespit ettikleri şüphelilerin çok sayıda silah sevkiyatı yapacakları bilgisine ulaştı.

diyarbakir-ve-batmanda-silah-kacakciligi-operasyonu-17-gozalti-yenicag-2.jpg

Şüphelilerin yakalanmalarına yönelik Diyarbakır ve Batman’da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 17 kişiyi gözaltına aldı.

diyarbakir-ve-batmanda-silah-kacakciligi-operasyonu-17-gozalti-yenicag-3.jpg

Diyarbakır merkezli operasyonda yapılan aramalarda, şüphelilerin polise yakalanmamak ve dikkat çekmemek için kargo şirketi araçlarına özel bölümler yaparak sakladıkları 3 adet uzun namlulu tüfek, 11 adet tabanca ve 500 adet fişek ele geçiridi.

diyarbakir-ve-batmanda-silah-kacakciligi-operasyonu-17-gozalti-yenicag-4.jpg

Şüphelilerin emniyetteki sorgu işlemleri sürüyor.

diyarbakir-ve-batmanda-silah-kacakciligi-operasyonu-17-gozalti-yenicag-5.jpg

diyarbakir-ve-batmanda-silah-kacakciligi-operasyonu-17-gozalti-yenicag-6.jpg

diyarbakir-ve-batmanda-silah-kacakciligi-operasyonu-17-gozalti-yenicag-7.jpg

diyarbakir-ve-batmanda-silah-kacakciligi-operasyonu-17-gozalti-yenicag-8.jpg

diyarbakir-ve-batmanda-silah-kacakciligi-operasyonu-17-gozalti-yenicag-9.jpg

diyarbakir-ve-batmanda-silah-kacakciligi-operasyonu-17-gozalti-yenicag-10.jpg

diyarbakir-ve-batmanda-silah-kacakciligi-operasyonu-17-gozalti-yenicag-11.jpg

diyarbakir-ve-batmanda-silah-kacakciligi-operasyonu-17-gozalti-yenicag-12.jpg

Diyarbakır ve Batman’da silah kaçakçılığı operasyonu: 17 gözaltı

Son Haberler
CHP’li Kayseri Milletvekili Aşkın Genç: 7 yılda etin, ekmeğin fiyatı 10 kat artarken emekli ikramiyeleri 4 kat arttı
CHP’li Kayseri Milletvekili Aşkın Genç: 7 yılda etin, ekmeğin fiyatı 10 kat artarken emekli ikramiyeleri 4 kat arttı
Eyyübiye'de zabıtadan şok denetim: Hijyene uymayan fırınlara ceza
Fırınlarda Ramazan denetimi!
Balıkesir'de sahte zeytinyağlara operasyon! Tam 1000 litre ele geçirildi
Balıkesir'de sahte zeytinyağlara operasyon! Tam 1000 litre ele geçirildi
İşte Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri!
İşte Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri!
Yol ortasında meydan dayağı! O anlar anbean görüntülendi
Yol ortasında meydan dayağı! O anlar anbean görüntülendi