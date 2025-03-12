Diyarbakır ve Batman’da silah kaçakçılığı operasyonu: 17 gözaltı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, organize suç örgütlerine silah temin ederek suça aracılık eden ve silah kaçakçılığı yaparak haksız kazanç elde eden şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda harekete geçen ekipler, tespit ettikleri şüphelilerin çok sayıda silah sevkiyatı yapacakları bilgisine ulaştı.

Şüphelilerin yakalanmalarına yönelik Diyarbakır ve Batman’da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 17 kişiyi gözaltına aldı.

Diyarbakır merkezli operasyonda yapılan aramalarda, şüphelilerin polise yakalanmamak ve dikkat çekmemek için kargo şirketi araçlarına özel bölümler yaparak sakladıkları 3 adet uzun namlulu tüfek, 11 adet tabanca ve 500 adet fişek ele geçiridi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgu işlemleri sürüyor.





