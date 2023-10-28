Diyarbakır ve Bingöl’a kuşattı, cadde ve sokakları çekirgeler istila etti. Çözüm yolu Atalarımıza uzanıyor

Prof. Dr. Ali Satar, Diyarbakır ve Bingöl kent merkezlerindeki çekirge sayısındaki artışla ilgili, “Bu da bizi gerçekten şaşırtıyor. Biyolojik mücadele öneriyoruz, işte bu ördekler olabilir, keklik olabilir veya sülün olabilir.” dedi. Osmanlı Döneminde sığırcık kuşları da çekirge istilasına karşı çözüm olarak kullanılırdı.

KAYNAK: DHA
Diyarbakır ve Bingöl’a kuşattı, cadde ve sokakları çekirgeler istila etti. Çözüm yolu Atalarımıza uzanıyor

Diyarbakır ve Bingöl’de, çekirge sayısında gözle görülür artış olması; kent merkezindeki cadde ve sokaklarda çekirgelerin görülmesi üzerine bilim insanları araştırma yapmaya başladı.

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Çekirge popülasyonundaki artışın küresel ısınma sonucu yaşandığını belirten Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, çekirgelerin ileride kültür bitkilerine zarar vereceğini belirterek, “Küresel iklim değişimleri sonucu artan hava sıcaklığı, böceklerin gelişimi, hayatta kalma süreleri, popülasyon yoğunluğu ve üremelerine çok büyük etkileri var.

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Tabi bu etki sonucu doğada belli dönemlerde, belli mevsimlerde bulunmayan böcekleri şu anda görebiliyoruz. Mesela bazı zararlı türlerin sayılarında artış, bazı faydalı türlerin sayılarında da azalış olma ihtimali olabiliyor. Ve şehirde de burada da çekirge popülasyonunda çok artış olduğunu görüyoruz. Normalde kışın belli türlere alışığız. Fakat şimdi bakıyoruz birçok tür neredeyse artık kışa gireceğiz, sayılarında çok artış görüyoruz. Bu da bizi gerçekten şaşırtıyor. Bunların izlenmesi lazım, bunlar özellikle ileride kültür bitkilerine zarar verebilirler” dedi.

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"BİYOLOJİK MÜCADELE ÖNERİYORUZ"

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Çekirgeyle mücadelede biyolojik mücadeleyi önerdiklerini ifade eden Prof. Dr. Satar, “Tarım ve bu alanda çalışan araştırmacılar tarafından bunların izlenmesi lazım. Sayılarının gözlemlenmesi lazım, dolayısıyla sayı artışlarının fazla olması ileride çekirge sürülerinin oluşumuna sebebiyet verecek ve tabi bizim kültür bitkilerine çok büyük zararlar vereceklerdir. Bunlara dikkat edilmesi lazım. Tabi ilk önce gözlem çok önemli. Özellikle zararlı türlerin sayılarında artış gözlemlendiği zaman bunlara karşı önce biyolojik mücadele öneriyoruz, işte bu ördekler olabilir, keklik olabilir veya sülün olabilir. Ama daha çok bizim önerimiz eğer zarar vermiyorsa bitkiye ördekler olabilir. Hindiler de bunlarla çok iyi besleniyorlar. Bunlar doğaya salınabilir. Dolayısıyla sayılarında azalma meydana gelebilir” diye konuştu.

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OSMANLI DÖNEMİNDE SIĞIRCIK KUŞLARI KULLANILMIŞTI

Osmanlı Döneminde çekirge istilasına karşı çözüm olarak sığırcık kuşları da kullanılırdı. Bunun için çekirgelerin toprağa bıraktığı yumurtaların toplanıp yok edilmesi gerekiyordu. Sığırcık kuşları çekirge yumurtalarını topraktan çıkararak yiyip yok ederlerdi. Sığırcık kuşları Osmanlı'nın çekirgelere karşı kullandığı en iyi yöntemlerden biriydi.

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