Diyarbakır'da 2 aile arasında silahlı kavga! 1'i ağır 5 yaralı

Olay, öğle saatlerinde Pir Hüseyin Mezrası'nda meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında uzun süredir devam eden bir arazi anlaşmazlığı, bugün büyük bir tartışmaya dönüştü. Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu, 5 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra, yaralıları çevredeki hastanelere sevk etti. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin detaylı bilgi verilmezken, hastanelere kaldırılan kişilerin tedavi altına alındığı bildirildi.

Olayın ardından, Sur ilçesi Alibardak Mahallesi'ne bağlı Pir Hüseyin Mezrası'nda güvenlik önlemleri artırıldı. Mezranın giriş ve çıkışlarına jandarma ekipleri yerleştirilerek, olası başka bir çatışma durumunun önüne geçilmeye çalışıldı.

Olayla ilgili olarak bazı şüphelilerin ifadelerinin alınması için jandarma karakoluna götürüldüğü öğrenildi. Olayın tam olarak nasıl geliştiği ve kimin ne şekilde silah kullandığına dair araştırmalar devam ediyor.