Diyarbakır'da 2 milyon kök kenevir ile 71 kilo esrar ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 6-7 Haziran tarihlerinde bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapan kişiler arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, için gerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Arda Şen Narko-Terör Operasyonu, sona erdi.

Gerçekleşen operasyonda 2 milyon 17 bin 550 kök Hint keneviri, 50 bin kök skunk olmak üzere 2 milyon 67 bin 550 kenevir bitkisi ile 71 kilo esrar ele geçirildi. Kenevir bitkilerden numune alınmasının ardından imha edildi.