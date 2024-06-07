Diyarbakır'da 2 milyon kök kenevir ile 71 kilo esrar ele geçirildi

Kaynak: DHA
Diyarbakır'da 2 milyon kök kenevir ile 71 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır’da Hani ve Kulp ilçeleri kırsalında gerçekleştirilen 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Arda Şen Narko-Terör Operasyonu'nda 2 milyon 67 bin 550 kök kenevir bitkisi ile 71 kilo esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 6-7 Haziran tarihlerinde bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapan kişiler arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, için gerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Arda Şen Narko-Terör Operasyonu, sona erdi.

65010-2.jpg

Gerçekleşen operasyonda 2 milyon 17 bin 550 kök Hint keneviri, 50 bin kök skunk olmak üzere 2 milyon 67 bin 550 kenevir bitkisi ile 71 kilo esrar ele geçirildi. Kenevir bitkilerden numune alınmasının ardından imha edildi.

65010.jpg

65010-3.jpg

65010-4.jpg

65010-5.jpg

65010-6.jpg

65010-7.jpg

65010.jpg

Son Haberler
Ahmet Çakar 5 dakikada nasıl beraat ettiğini açıkladı Spor
Ahmet Çakar 5 dakikada nasıl beraat ettiğini açıkladı
Cinsel istismardan ölen bebeğin mezarını soruşturmayı yürüten komiser yaptırdı. Bu 'İyi insanlar iyi ki varlar' haberidir Gündem
Cinsel istismardan ölen bebeğin mezarını soruşturmayı yürüten komiser yaptırdı. Bu 'İyi insanlar iyi ki varlar' haberidir
Bahçedeki atıl malzemeler bir anda alev aldı. Mahalle seferber oldu Yerel Haberler
Bahçedeki atıl malzemeler bir anda alev aldı. Mahalle seferber oldu
Sivas’ta hafif ticari araçlar çarpıştı. 5 yaralı Gündem
Sivas’ta hafif ticari araçlar çarpıştı. 5 yaralı
Denizli'deki orman yangınının nedeni ortaya çıktı Gündem
Denizli'deki orman yangınının nedeni ortaya çıktı
Bursaspor temizlenmeli diyerek açıkladı Spor
Bursaspor temizlenmeli diyerek açıkladı
Altın fiyatlarında beklenmedik hareketlilik. Büyük düşüş için tarih verildi Ekonomi
Altın fiyatlarında beklenmedik hareketlilik. Büyük düşüş için tarih verildi