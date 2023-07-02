Diyarbakır'da 2'si kardeş 3 kişi boğuldu

Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde boğularak can veren 2 kardeş ile gölette hayatını kaybeden genç için acı haber geldi.

Diyarbakır'da 2'si kardeş 3 kişi boğuldu

Eğil ilçesinin Selman Mahallesi'nde piknik yapan Rıdvan Akdemir (28) ve İbrahim Akdemir (24), sıcaktan bunalınca nehre atladı.

Ancak kısa süre sonra akıntıya kapılan kardeşler, çevredekilerin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çınar ilçesinin Alancık Mahallesi'nde de benzer bir olay yaşandı.

Gölette yüzen Süleyman Özdoğan (17), bir anda suda kayboldu.

Çevredekiler tarafından çıkartılan Özdoğan, hastaneye yetiştirildi ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

3 kişinin cenazeleri, otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna sevk edildi.

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