Diyarbakır’da 9 kişinin öldüğü arazi kavgasında 6 firari sanık tutuklandı

15 Haziran 2023’te Bismil ilçesi kırsal Serçeler Mahallesi’nde Alyamaç ve Taş aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 9 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.
İlçede barış töreni düzenlenirken, silahlı kavgaya ilişkin 6 firari sanık avukatları eşliğinde Diyarbakır Adliyesine teslim oldu. Sanıklar, Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki ifade işlemlerinin ardından tutuklandı.
Davanın dosyası, güvenlik gerekçesiyle Konya’ya nakledildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 31 sanık hakkında çeşitli suçlamalar yöneltiliyor.