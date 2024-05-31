Diyarbakır’da 9 kişinin öldüğü arazi kavgasında 6 firari sanık tutuklandı

Kaynak: İHA
Diyarbakır’da 9 kişinin öldüğü arazi kavgasında 6 firari sanık tutuklandı

Bismil ilçesinde yaşanan ve 9 kişinin hayatını kaybettiği arazi kavgasında taraflar arasında barış sağlanırken, firari olan 6 şüpheli, barış yapıldıktan sonra teslim olup işlemlerinin ardından tutuklandı.

15 Haziran 2023’te Bismil ilçesi kırsal Serçeler Mahallesi’nde Alyamaç ve Taş aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 9 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

İlçede barış töreni düzenlenirken, silahlı kavgaya ilişkin 6 firari sanık avukatları eşliğinde Diyarbakır Adliyesine teslim oldu. Sanıklar, Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki ifade işlemlerinin ardından tutuklandı.

Davanın dosyası, güvenlik gerekçesiyle Konya’ya nakledildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 31 sanık hakkında çeşitli suçlamalar yöneltiliyor.

Son Haberler
Cizre'de Dicle Nehrine düşen çocuğu arama çalışmaları sürüyor Yerel Haberler
Cizre'de Dicle Nehrine düşen çocuğu arama çalışmaları sürüyor
Emeklinin kök aylığında kritik detay. SGK uzmanı hesap net diyerek duyurdu Ekonomi
Emeklinin kök aylığında kritik detay. SGK uzmanı hesap net diyerek duyurdu
Ev hanımlarından Filistin'e destek için sessiz kitap okuma eylemi Video
Ev hanımlarından Filistin'e destek için sessiz kitap okuma eylemi
Fenomen eşini 58 yerinden bıçakladı. Savunması bu kadar da olmaz dedirtti Gündem
Fenomen eşini 58 yerinden bıçakladı. Savunması bu kadar da olmaz dedirtti
Kylian Mbappe'nin yeni takımı belli oldu Spor
Kylian Mbappe'nin yeni takımı belli oldu
Pendik'teki korkunç cinayette yeni detaylar ortaya çıktı: Kurbanın sırtına harf kazılmış Gündem
Pendik'teki korkunç cinayette yeni detaylar ortaya çıktı: Kurbanın sırtına harf kazılmış
2024 yılı 65 yaş maaşı ne kadar? Ekonomi
2024 yılı 65 yaş maaşı ne kadar?