Diyarbakır’da ABD’li petrol şirketine ‘ÇED gerekli değildir’ raporu çıktı. İşte yerlilik ve millilik

ABD’li Transatlantic Petroleum şirketi, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde petrol çıkarıp depolayacak. 10 milyon liralık yatırımın yapıldığı belirtilen projede 3 adet sondaj kuyusunun açılmasının planladığı ifade edildi. ABD’li şirketin günde 80 ton, yılda ise 29 bin ton civarında ham petrol çıkaracağı belirtiliyor.

DİYARBAKIR VALİLİĞİ YERLİ VE MİLLİ BİR KARAR VEREREK ‘ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR’ RAPORU VERDİ

ÇED yani Çevre Etki Değerlendirmesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının internet sitesinde yer alan bilgilere göre belirli bir proje veya gelişmenin çevre üzerindeki önemli etkilerinin belirlendiği bir süreç olarak belirtiliyor.

Sur ilçesinde 3 sondaj kuyusunun açılacağının belli olmasına rağmen Diyarbakır Valiliği ÇED raporunun ABD’li şirket için gerekli olmadığı açıkladı.

Valilik kendilerine sunulan nihai proje tanıtım dosyasının incelendiğini ve değerlendirildiğini belirterek ÇED raporunun gerekli olmadığını şu şekilde duyurdu:

“İlimiz Sur İlçesi, ARİ/TRS/K/M44-B2-1 Nolu Ruhsat, Yenievler Mahallesi Mevkii (Yeniev-4, Yeniev-8 (B.Yeniev-1) İle Yeniev-9 Lokasyonu) 240 Ada 2 Nolu Parsel, 271 Ada 2 Nolu Parsel ve 234 Ada 1 Parsel alanda TRANSATLANTİC PETROLEUM HAM PETROL VE DOĞALGAZ ARAMA VE ÜRETİM A.Ş. tarafından gerçekleştirilmesi planlanan “Ham Petrol Arama – Çıkarma (Üretim) ve Depolama Faaliyeti” projesine ait, Valiliğimize (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) sunulan nihai proje tanıtım dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir.

Yapılan değerlendirme ile ÇED Yönetmeliği’nin 17. Maddesi gereğince; “Ham Petrol Arama – Çıkarma (Üretim) ve Depolama Faaliyeti” projesine Valiliğimizce “ÇED Gerekli Değildir” kararı verilmiştir.

İlgililere ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.”