Diyarbakır'da aile faciası: Anne öldü, baba yaralandı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Diyarbakır'da aile faciası: Anne öldü, baba yaralandı!

Diyarbakır'da aile arasında tartışma yaşandı. O esnada çocukların silahından çıkan kurşunlar kadına isabet etti, eşi de yaralandı.

Olay, Diyarbakır Kulp ilçesinde Fener A.(70), eşi Necat A. ve oğlu M.A. (25) arasında tartışma yaşandı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda, M.A.'nın silahla ateş etmesi sonucu annesi ve babası yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Fener A.'nın hayatını kaybettiğini, Necat A.'nın ağır yaralandığını belirledi. Fener A., incelemelerin ardından defnedildi. Necat A. ise Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Teslim olan M.A.'nın işlemleri devam ediyor.

Diyarbakır'da aile faciası: Anne öldü, baba yaralandı!

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