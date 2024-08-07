Diyarbakır'da alkollü sürücü kuryeyi canından etti

Alkollü sürücü kuryeyi canından etti

Diyarbakır'da alkollü bir sürücünün yaya geçidinden geçen bir aileye ve motokurye ile oğluna çarpması sonucu beş kişi yaralandı.

Yaralılardan motokurye 45 yaşındaki Kemal Esmer, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Fabrikası Mahallesi Elazığ Bulvarı'nda meydana geldi.

Ö.F.T. idaresindeki 46 VD 677 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjü aşarak yaya geçidinden geçen aileye ve 21 ACN 622 plakalı motosiklet sürücüsü motokurye Kemal Esmer ile oğluna çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücüler ile birlikte ikisi çocuk beş yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis, yaptığı kontrolde sürücü Ö.F.T.'nin 2,89 promil alkollü olduğunu belirledi.

Sağlık ekiplerince Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü Esmer, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Esmer'in cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.