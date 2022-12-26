Atla akaryakıt istasyonuna geldi hırsızlık yaptı

İHA'nın haberine göre, geçtiğimiz günlerde Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde bir vatandaş ana yol üzerinde bulunan akaryakıt istasyonuna, at ile giriş yaptı.

Akşam saatlerinde gelen ismi öğrenilmeyen vatandaş, atıyla çevreye baktıktan sonra inerek dışarıda bulunan içecek dolabını açmak için zorladı.

Şahıs, daha sonra gözüne kestirdiği dolaptan kola alarak atına atlayıp alandan uzaklaştı. Meydana gelen garip hırsızlık olayı, anbean güvenlik kamerasına yansıdı.