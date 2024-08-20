Diyarbakır'da AVM yangını: 4 kişi dumandan etkilendi

Diyarbakır'da AVM yangını

Yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu üzerindeki AVM'de saat 10.30 sıralarında başlayan yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

AVM tedbir amacıyla boşaltılırken, polis çevrede güvenlik önlemleri aldı. Dumandan etkilenen 4 kişi ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle 1 saat içinde kontrol altına alınarak söndürüldü.