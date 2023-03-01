1 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Avukatlık bürosuna silahlı saldırı

Diyarbakır’da M.K., davasını almak istemeyen avukatlık bürosuna doğru tabancayla 5 el ateş edip, kaçtı. Ölen ya da yaralanan olmadığı olayın ardından M.K. ile bağlantılı olduğu belirtilen bir kadın gözaltına alındı.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 15:43
Takip Et

Diyarbakır’da avukatlık bürosuna silahlı saldırı

Avukatlık bürosuna silahlı saldırı
+
Aa
-

Olay, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Lise Caddesi’nde meydana geldi. M.K., bir süre önce binanın 2’nci katında bulunan avukatlık bürosuna giderek, avukatlardan davasını almalarını istedi. Avukatlar ise olumsuz cevap verdi. Bunun üzerine M.K., iddiaya göre avukatları tehdit etti. Avukatların şikayetiyle geçen günlerde gözaltına alınan M.K., serbest bırakıldı.

Bugün avukatlık bürosunun bulunduğu binanın önüne gelen M.K., yanında getirdiği tabancayı çıkarıp, 2’nci kata doğru 5 el ateş edip, kaçtı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, M.K. ile bağlantısı olduğu tespit edilen bir kadını gözaltına aldı.

Avukatlık bürosunda incelemelerde bulunan polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

(Kaynak: DHA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
1
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
2
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
﻿ 4 büyükşehir için tehlike çanları: Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor
3
﻿ 4 büyükşehir için tehlike çanları: Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor
﻿ 4 büyükşehir için tehlike çanları: Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor
﻿Hükümet istifa sesleri TRT'de yankılandı. Protestolara bir takım daha katıldı
4
﻿Hükümet istifa sesleri TRT'de yankılandı. Protestolara bir takım daha katıldı
﻿Hükümet istifa sesleri TRT'de yankılandı. Protestolara bir takım daha katıldı
﻿Fenerbahçe ligden çekilmeyi görüşecek. Kayseri maçına PAF takımla çıkılması gündemde
5
﻿Fenerbahçe ligden çekilmeyi görüşecek. Kayseri maçına PAF takımla çıkılması gündemde
﻿Fenerbahçe ligden çekilmeyi görüşecek. Kayseri maçına PAF takımla çıkılması gündemde
﻿Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
6
﻿Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
﻿Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
﻿Başörtülü kadın sokak röportajında AKP'nin ne yaptığını anlattı. Konuşması bitince herkes alkışladı
7
﻿Başörtülü kadın sokak röportajında AKP'nin ne yaptığını anlattı. Konuşması bitince herkes alkışladı
﻿Başörtülü kadın sokak röportajında AKP'nin ne yaptığını anlattı. Konuşması bitince herkes alkışladı
﻿Federasyon açıkladı. Hatay'da 100 konteynerlik köy kuracak
﻿Federasyon açıkladı. Hatay'da 100 konteynerlik köy kuracak
﻿Federasyon açıkladı. Hatay'da 100 konteynerlik köy kuracak
﻿Dünya Kupası'nın rekortmen golcüsü hayatını kaybetti
﻿Dünya Kupası'nın rekortmen golcüsü hayatını kaybetti
﻿Dünya Kupası'nın rekortmen golcüsü hayatını kaybetti
﻿Evde boyun ağrısına neler yapılır?
﻿Evde boyun ağrısına neler yapılır?
﻿Evde boyun ağrısına neler yapılır?
﻿Barajlar kurudu kuruyacak. İstanbulluyu susuz bir yaz bekliyor
﻿Barajlar kurudu kuruyacak. İstanbulluyu susuz bir yaz bekliyor
﻿Barajlar kurudu kuruyacak. İstanbulluyu susuz bir yaz bekliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.