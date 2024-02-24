Diyarbakır’da birçok yere “Yaşasın Şeriat” yazılı pankartlar asıldı

Merve Elçi
Diyarbakır’da birçok yere “Yaşasın Şeriat” yazılı pankartlar asıldı
Konya’dan sonra Diyarbakır’da da şeriat provokasyonu yaşandı. Hizbullah terör örgütü ile bağlantılı olan Peygamber Sevdalıları Derneği tarafından şehrin sembol noktalarına "Yaşasın Şeriat" yazılı pankart asıldı.

Hizbullah terör örgütü ve HÜDAPAR'a yakınlığı ile bilinen Peygamber Sevdalıları Derneği, Diyarbakır'da şehrin birçok noktasına "Yaşasın Şeriat" pankartları astı.

Tarihi sura, caddelere ve üst geçitlere asılan ‘Yaşasın Şeriat’ yazılı pankartların dron aracılığıyla çekilen görüntüleri, derneğin Diyarbakır temsilciliğinin X hesabından paylaşıldı.

KAR MASKESİ TAKTILAR

Videoda, “Şeriat adalettir, hakikattir, hürriyettir. Yaşasın Şeriat!” yazılı pankartı asan örgüt sempatizanlarının kar maskesi taktığı görülürken, yakın çekimlerde söz konusu kişilerin yüzlerinin buzlanması dikkat çekti.

ŞEYH SAİD DETAYI

Paylaşımda, “Şehid Şeyh Said’in torunları, Şeriat’ın gür sedasını bugün Amed’in surlarından haykırdılar. Bizler de bu sedaya tüm nidamızla Lebbeyk diyoruz. Yaşasın Şeriat!” ifadelerine yer verildi.

"HUDUT NAMUSTU" PANKARTI AÇANLAR GÖZALTINA ALINMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Konya’da bir grup, şeriat propagandası yaparak, kamuya açık alanlara “Yaşasın şeriat” yazmıştı. Konya'nın ardından Diyarbakır'da da şeriat provokasyonu yaşanmasına rağmen her iki olay ilgili de şu ana kadar soruşturma açılmadı.

Daha önce ise, "Hudut namustu" pankartı açan gençler gözaltına alındı.

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