Dilan Polat'ın kayınvalidesi: Ellerimiz kırılaydı da oy vermeseydik

Sosyal medyadan paylaşım yaptı, oy isyanında bulundu. Dilan Polat’ın kayınvalidesinden "ellerim kırılaydı da oy vermeseydik" paylaşımı geldi.

Kara para aklama suçlamasıyla cezaevinde bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat‘ın eşi Enign Polat’ın annesi Şükran Polat, Instagram hesabından “Bu zulmü bizlere yaşatanlar sizlere oy veren ellerimiz kırılaydı” dedi.

“Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet” suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında 5 Kasım 2023’te tutuklanan Dilan ve Engin Polat çifti gündeme gelmeye devam ediyor.

Instagram hesabından aylar sonra ilk kez paylaşım yapılan Dilan Polat’ın ardından kayınvalidesi Şükran Polat da paylaşım silahını çekti. Hem de çok dikkat çekebilecek şekildi. Anne Polat oy isyanında bulundu.

‘SİZE OY VEREN ELLERİMİZ KIRILAYDI’

Şükran Polat Instagram hesabından “Bu zulmü bizlere yaşatanlar sizlere oy veren ellerimiz kırılaydı!” notuyla paylaşım yaptı.