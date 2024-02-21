Diyarbakır'da çaldığı malzemeleri satarken yakalandı

Bismil ilçesi Küçük Sanayi Sitesi’nde bir iş yerinde el aletlerinin çalındığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

ÇALDIĞI ÜRÜNLERİ SATMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Polis ekipleri tarafından tespit edilen şüpheli Y.O. takibe alındı. Y.O. çalıntı malzemeleri satmaya çalışırken yapılan operasyonla suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan Y.O. yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalıntı malzemeler sahibine teslim edildi.