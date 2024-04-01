Diyarbakır'da çifte cinayet

Kaynak: İHA
Diyarbakır'da çifte cinayet
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir kadın ve bir erkek birlikte yaşadığı evin kapısında silahla vurulmuş halde bulundu.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde, ddiaya göre, şüpheli koca A.M., sabah saatlerinde Sevda M. (34) ile Mehmet Sadıç'ın (50) birlikte yaşadığı eve gitti. A.M., kapıyı çaldığında karşısına çıkan Mehmet Sadıç ile tartıştı. Burada A.M., belinden çıkardığı tabancayla kapı önünde eşini ve Mehmet Sadıç’ı vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede Mehmet Sadıç’ın ve Sevda M’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis, şüpheli kocayı yakalamak için çalışma başlatırken, olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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