Hakkari’nin konuştuğu çifte cinayette flaş gelişme! Cesetleri apartman görevlisi bulmuştu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Hakkari’nin konuştuğu çifte cinayette flaş gelişme! Cesetleri apartman görevlisi bulmuştu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir binanın 4. katındaki dairede silahla vurulmuş halde bulunan Fatma Nur Bezen (24) ile Muhammet Uzun’un (31) sır ölümünde flaş bir gelişme yaşandı.Uzun’un bir gün önce Bezen’i ziyaret etmek için ilçeye geldiği ortaya çıktı.

Yüksekova ilçesi İpekyolu Caddesi’ndeki binada, görevli dün sabah saatlerinde koridorları temizlerken 4. kattaki dairenin kapısının açık olduğunu fark etti. İçeri giren kapıcı, 2 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

1-004.jpg

Polisin incelemesinde, silahla vurulan 2 kişinin Konya nüfusuna kayıtlı Fatma Nur Bezen ile Ankara nüfusuna kayıtlı Muhammet Uzun olduğu belirlendi.

2-001.jpg

Cenazeler Yüksekova Devlet Hastanesi’ne, buradan da otopsi için Hakkari Devlet Hastanesi’ne gönderildi.

3.jpg

Otopsilerinin ardından Bezen’in cenazesi Konya’ya, Uzun’un cenazesi ise Ankara’ya gönderildi. Polis, 5 katlı binada yaşayanların ifadesine başvurdu.

5-002.jpg

Bezen ile Uzun’un sır ölümünde flaş bir gelişme yaşandı. Muhammet Uzun’un 1 gün önce kız arkadaşı olduğu belirtilen Fatma Nur Bezen’i ziyaret etmek için ilçeye geldiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İlgili Haberler
İçeriye giren görevli şoke oldu! Biri kadın 2 kişinin cansız bedenini buldu
Diyarbakır'da çifte cinayet
Diyarbakır'da çifte cinayet
Son Haberler
Kandıra’da hafta sonu denize giriş yasaklandı Gündem
Kandıra’da hafta sonu denize giriş yasaklandı
Emekli polisin öldürüldüğü gaspın görüntüsü ortaya çıktı. Polis havaya gaspçı polise ateş etti Gündem
Emekli polisin öldürüldüğü gaspın görüntüsü ortaya çıktı. Polis havaya gaspçı polise ateş etti
Oosterwolde'den flaş Galatasaray cevabı. Ortalık yıkıldı Spor
Oosterwolde'den flaş Galatasaray cevabı. Ortalık yıkıldı
Kayseri'de boş arazide erkek cesedi bulundu Yerel Haberler
Kayseri'de boş arazide erkek cesedi bulundu
Bayram tatili dönüşünde İstanbul trafiği havadan denetlendi Gündem
Bayram tatili dönüşünde İstanbul trafiği havadan denetlendi
Bağcılar’da emekli polisin vurulma anı kamerada Gündem
Bağcılar’da emekli polisin vurulma anı kamerada
Acun Ilıcalı kıyağını yaptı Spor
Acun Ilıcalı kıyağını yaptı