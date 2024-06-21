Hakkari’nin konuştuğu çifte cinayette flaş gelişme! Cesetleri apartman görevlisi bulmuştu

Yüksekova ilçesi İpekyolu Caddesi’ndeki binada, görevli dün sabah saatlerinde koridorları temizlerken 4. kattaki dairenin kapısının açık olduğunu fark etti. İçeri giren kapıcı, 2 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Polisin incelemesinde, silahla vurulan 2 kişinin Konya nüfusuna kayıtlı Fatma Nur Bezen ile Ankara nüfusuna kayıtlı Muhammet Uzun olduğu belirlendi.

Cenazeler Yüksekova Devlet Hastanesi’ne, buradan da otopsi için Hakkari Devlet Hastanesi’ne gönderildi.

Otopsilerinin ardından Bezen’in cenazesi Konya’ya, Uzun’un cenazesi ise Ankara’ya gönderildi. Polis, 5 katlı binada yaşayanların ifadesine başvurdu.

Bezen ile Uzun’un sır ölümünde flaş bir gelişme yaşandı. Muhammet Uzun’un 1 gün önce kız arkadaşı olduğu belirtilen Fatma Nur Bezen’i ziyaret etmek için ilçeye geldiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.