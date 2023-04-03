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Diyarbakır'da cinayet şüphelisi polisle çatıştı, öldürüldü

Diyarbakır'da 2 yıl önce yaşanan arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada Cemal Aydın'ı uzun namlulu silahla öldüren Mikail Ekinci, polisin yerini belirleyerek düzenlediği operasyonda öldürüldü.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 18:58
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Diyarbakır'da cinayet şüphelisi polisle çatıştı, öldürüldü

Diyarbakır'da cinayet şüphelisi polisle çatıştı, öldürüldü
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Mikail Ekinci, 'Teslim ol' çağrısına ateş açarak karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada hayatını kaybetti. Ekinci’nin yaşamını yitirdiği alanda yapılan incelemede 1 otomatik silah ile tabanca ele geçirildi.

Olay, 1 Nisan sabahı Çermik ilçesinin Aynalı Mahallesi Karatarla Küme Evler mezrasında yaşandı. Mikail Ekinci ve akrabaları Z.E., ile A.E., Aydın ailesiyle arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışmaya başladılar. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Cemal Aydın, çıkan kavgada Ekinci ailesi tarafından öldürüldü. Olayla ilgili olarak Mikail Ekinci, Z.E. ve A.E., şüpheli olarak aranmaya başlandı. Farklı tarihlerde jandarma ve polis tarafından operasyonlar düzenlendi, ancak şüpheliler kaçmayı başardı.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince alınan istihbari çalışmalar sonucunda Cemal Aydın cinayetinin baş şüphelisi olan Mikail Ekinci’nin saklandığı ev belirlendi. Ekipler, özel harekat ve jandarma personelinin katıldığı dron destekli operasyon düzenledi. Ekinci, operasyon sırasında kaçmaya çalıştı. Polisin ‘Teslim ol’ çağrısına karşılık vermek yerine silahıyla ateş açması sonucu çatışma çıktı ve Ekinci vurularak öldü. Olay yerinde yapılan incelemede 1 otomatik silah ve 1 tabanca ele geçirildi.

Aynı operasyon kapsamında, Cemal Aydın cinayetinde kullanılan uzun namlulu silah Ekinci ailesinin evinde bulundu. Aramalarda toplam 2 otomatik silah ve 1 tabanca da ele geçirildi. Görevli polislerin ifadesi alınırken Çermik Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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