5 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Diyarbakır'da dehşet: Asılı halde ölü bulundu

Diyarbakır'da 12 metrelik yüksek gerilim hattına eldiven, keski ve tornavida ile çıkan Bekir A. (25), elektrik çarpması sonucu direğe asılı kalmış halde ölü bulundu.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 08:15
Takip Et

Diyarbakır'da dehşet: Yüksek gerilim hattına çıkan kişi, asılı kalmış halde ölü bulundu

Diyarbakır'da dehşet: Asılı halde ölü bulundu
+
Aa
-

Diyarbakır Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi’nde, 4 Aralık akşam saatlerinde Bekir A. (25) bilinmeyen nedenle 12 metrelik yüksek gerilim hattına çıktı. Akıma kapılan Bekir A., elektrik direği üzerinde asılı kaldı.

EKİPLER ELEKTRİĞİ KESTİ

Çevredekilerin direk üzerinde hareketsiz, sarkmış halde bir kişi görmesi ve haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erlerinin olayı elektrik şirketine bildirmesi üzerine bölgeye gelen ekipler elektriği kesti.

YAŞAMINI YİTİRMİŞ HALDE BULUNDU

Ekipler, vinç ile direğe çıkıp Bekir A.’yı indirdi. Bölgede hazır bekleyen sağlık ekiplerinin kontrol ettiği Bekir A.'nın yaşamını yitirdiği öğrenildi. Bekir A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Elektrik şirketi çalışanı olmayan direk üzerinde ölen Bekir A.'nın yapılan üst aramasında arka cebinde eldiven, keski, ve tornavida bulunduğu öğrenildi. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Çalışma Bakanlığının asgari ücret anketi sızdı. Masada iki rakam var
1
﻿Çalışma Bakanlığının asgari ücret anketi sızdı. Masada iki rakam var
﻿Çalışma Bakanlığının asgari ücret anketi sızdı. Masada iki rakam var
﻿Bahçeli’ye kılıç hediye eden suç örgütü liderinden BİM’in yöneticisine tehdit
2
﻿Bahçeli’ye kılıç hediye eden suç örgütü liderinden BİM’in yöneticisine tehdit
﻿Bahçeli’ye kılıç hediye eden suç örgütü liderinden BİM’in yöneticisine tehdit
﻿AKP'li vatandaştan BİM boykotu. 'Onları zarar ettireceğim' dedi kendisi zarara girdi
3
﻿AKP'li vatandaştan BİM boykotu. 'Onları zarar ettireceğim' dedi kendisi zarara girdi
﻿AKP'li vatandaştan BİM boykotu. 'Onları zarar ettireceğim' dedi kendisi zarara girdi
﻿Bu tarihte ilk kez oldu. Premier Lig takımı kamp için Türkiye'de
4
﻿Bu tarihte ilk kez oldu. Premier Lig takımı kamp için Türkiye'de
﻿Bu tarihte ilk kez oldu. Premier Lig takımı kamp için Türkiye'de
﻿Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Esad açıklaması. Cumhurbaşkanımız mesaj gönderiyor
5
﻿Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Esad açıklaması. Cumhurbaşkanımız mesaj gönderiyor
﻿Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Esad açıklaması. Cumhurbaşkanımız mesaj gönderiyor
﻿Yargıtay'dan mülk sahibi ve kiracıları ilgilendiren emsal karar
6
﻿Yargıtay'dan mülk sahibi ve kiracıları ilgilendiren emsal karar
﻿Yargıtay'dan mülk sahibi ve kiracıları ilgilendiren emsal karar
﻿DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan İbrahim Tatlıses'e 'Oxford' çıkışı. Adam olsan ortaokulu bitirirdin
7
﻿DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan İbrahim Tatlıses'e 'Oxford' çıkışı. Adam olsan ortaokulu bitirirdin
﻿DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan İbrahim Tatlıses'e 'Oxford' çıkışı. Adam olsan ortaokulu bitirirdin
﻿Büyük Okyanus'ta 6.7'lik deprem
﻿Büyük Okyanus'ta 6.7'lik deprem
﻿Büyük Okyanus'ta 6.7'lik deprem
﻿Cinsel saldırı gasp suçundan aranan zanlı polisle girdiği çatışmada öldürüldü
﻿Cinsel saldırı gasp suçundan aranan zanlı polisle girdiği çatışmada öldürüldü
﻿Cinsel saldırı gasp suçundan aranan zanlı polisle girdiği çatışmada öldürüldü
﻿Ankara'da yol kenarında kadın cesedi bulundu
﻿Ankara'da yol kenarında kadın cesedi bulundu
﻿Ankara'da yol kenarında kadın cesedi bulundu
﻿Tuzlu nar ne işe yarar?
﻿Tuzlu nar ne işe yarar?
﻿Tuzlu nar ne işe yarar?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.