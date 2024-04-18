Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde ceset görüldü ihbarı ekipleri harekete geçirdi

18 yaşlarında olduğu değerlendirilen kişiyi bulmak için arama çalışmaları başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Sur ilçesinden geçen Dicle Nehri'nde meydana geldi. Kimliği henüz öğrenilemeyen ve 18 yaşında olduğu tahmin edilen bir erkek, nehirde hareketsiz olarak fark edildi. Durumu gören vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye, Su Altı Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, incelemelerini tamamladıktan sonra botları nehre indirdi. El fenerleri yardımıyla botlarla alanda arama çalışması yürüten ekiplere kıyı kenarında da bölgedeki ekipler destek verdi.

İtfaiye Su Altı Arama ve AFAD ekiplerinin nehirde botlarla sürdürdüğü aramalara rağmen kayıp kişiye ilerleyen saatlerde ulaşılamadı. Ekipler, arama çalışmalarını sabahın erken saatlerinde yeniden başlatacak.

Kayıp kişinin kimliği ve nehirde ne aradığına dair bilgiler ise henüz bilinmiyor. Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlattıklarını ve kayıp kişiyi bulmak için çalışmaların aralıksız devam edeceğini açıkladı.