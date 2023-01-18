18 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Diyarbakır'da erkek şiddeti: Kız kardeşini makasla yaraladı

Diyarbakır'da erkek şiddeti: Kız kardeşini makasla yaraladı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, S.C. isimli erkek, tartıştığı kız kardeşi D.C.’yi yüzünden makasla yaraladı. Yaralanan D.C., hastanede kaldırılırken, D.C. ise gözaltına alındı. 

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 08:10
Takip Et

Diyarbakır'da erkek şiddeti: Kız kardeşini makasla yaraladı

Diyarbakır'da erkek şiddeti: Kız kardeşini makasla yaraladı
+
Aa
-

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Yaradanakul Caddesinde bulunan Murat apartmanındaki bir dairede meydana geldi. S.C. ile kız kardeşi D.C. arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. S.C., odada bulunan makasla kardeşi D.C.’yi bacak ve yüzünden yaraladı.

Gürültü seslerini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, yaralı halde buldukları D.C. için sağlık ekiplerinden destek istedi. D.C. ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. S.C. ise polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlattı. (AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sevgilisini öldüren ünlü şarkıcıyı bu paylaşımı yakalattı
1
﻿Sevgilisini öldüren ünlü şarkıcıyı bu paylaşımı yakalattı
﻿Sevgilisini öldüren ünlü şarkıcıyı bu paylaşımı yakalattı
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
2
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
﻿Erdoğan’a ‘size aşkımız sonsuz’ dedi. E iyi bir kadroyu hak etti artık
3
﻿Erdoğan’a ‘size aşkımız sonsuz’ dedi. E iyi bir kadroyu hak etti artık
﻿Erdoğan’a ‘size aşkımız sonsuz’ dedi. E iyi bir kadroyu hak etti artık
﻿90’larda mağduriyetin sembolü olan başörtüsü bugün zulmün aracına çevriliyor. Muhabire 'Kafan hava alsın' diyen kadın konuştu
4
﻿90’larda mağduriyetin sembolü olan başörtüsü bugün zulmün aracına çevriliyor. Muhabire 'Kafan hava alsın' diyen kadın konuştu
﻿90’larda mağduriyetin sembolü olan başörtüsü bugün zulmün aracına çevriliyor. Muhabire 'Kafan hava alsın' diyen kadın konuştu
﻿Arjantinli Rodrigo de Paul'un kız arkadaşından olay itiraf: Seni seviyorum Messi...
5
﻿Arjantinli Rodrigo de Paul'un kız arkadaşından olay itiraf: Seni seviyorum Messi...
﻿Arjantinli Rodrigo de Paul'un kız arkadaşından olay itiraf: Seni seviyorum Messi...
﻿Süleyman Soylu’nun açtığı davada Sedat Peker’in avukatı iki önemli istekte bulundu
6
﻿Süleyman Soylu’nun açtığı davada Sedat Peker’in avukatı iki önemli istekte bulundu
﻿Süleyman Soylu’nun açtığı davada Sedat Peker’in avukatı iki önemli istekte bulundu
﻿Eski ülkücü amcanın 2 yumurta 1 ekmek hesabı AKP’li dayıları sağa sola kaçırdı. Gerçekleri duymamak için kulaklarını kapattılar
7
﻿Eski ülkücü amcanın 2 yumurta 1 ekmek hesabı AKP’li dayıları sağa sola kaçırdı. Gerçekleri duymamak için kulaklarını kapattılar
﻿Eski ülkücü amcanın 2 yumurta 1 ekmek hesabı AKP’li dayıları sağa sola kaçırdı. Gerçekleri duymamak için kulaklarını kapattılar
﻿Fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada’ya tüm feribot seferleri iptal edildi
﻿Fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada’ya tüm feribot seferleri iptal edildi
﻿Fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada’ya tüm feribot seferleri iptal edildi
﻿Rus ordusu asker sayısını artıracak
﻿Rus ordusu asker sayısını artıracak
﻿Rus ordusu asker sayısını artıracak
﻿Diyarbakır'da erkek şiddeti: Kız kardeşini makasla yaraladı
﻿Diyarbakır'da erkek şiddeti: Kız kardeşini makasla yaraladı
﻿Diyarbakır'da erkek şiddeti: Kız kardeşini makasla yaraladı
﻿Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 85 işçi alacak
﻿Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 85 işçi alacak
﻿Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 85 işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.