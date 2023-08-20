Diyarbakır'da evdeki tartışmada palayla saldırdı: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır'da evde çıkan tartışmada palalı saldırıya uğrayan 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı, şüpheli gözaltına alındı.

KAYNAK: DHA
Diyarbakır'da evdeki tartışmada palayla saldırdı: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Dicle Sokak’taki Merih Apartmanı’nda meydana geldi.5 katlı apartmanın 2’nci katındaki bir dairede, henüz bilinmeyen bir nedenle 3 kişi arasında tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesiyle Kadri S., elindeki palayla Sadık İ. ve ismi öğrenilemeyen bir kişiye saldırdı.Kavgada Sadık İ., vücuduna aldığı darbelerle olay yerinde hayatını kaybetti.İsmi öğrenilemeyen kişi ise Kadri S.’nin savurduğu paladan kurtulmak isterken yaralanırken, kapının arkasına sığınıp canını kurtardı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, Sadık İ.’nin cansız bedeni ise otopsi için morga götürüldü.

Kadri S. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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