Diyarbakır’da eylem yasağı 7 güne çıkarıldı

Valilikten yapılan açıklamada, bu kararın, terör örgütü sempatizanları ve marjinal grupların olası yasa dışı eylemleri nedeniyle kamu düzeni ve güvenliğinin tehlikeye girebileceği endişesiyle alındığı belirtildi.

Açıklamada, bu tür eylemlerin toplumsal çatışmalara yol açabileceği ve kamu esenliğini bozabileceği ifade edildi. Bu bağlamda, Hakkari Belediye Başkanı'nın görevden alınmasıyla ilgili veya bu konuyu bahane ederek yapılacak her türlü açık alan eylemi, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi ve benzeri etkinliklerin yasaklandığı, bu yasağın 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümleri uyarınca 10 Haziran günü saat 14.14'e kadar uzatıldığı kaydedildi.