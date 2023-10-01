Diyarbakır'da fıstık hasadı başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çifti, Bismil ilçesi Kurtoğlu Mahallesi'nde fıstık hasadı bahçe günü etkinliğine katıldı.

KAYNAK: İHA
Diyarbakır'da fıstık hasadı başladı


Bahçede çalışanlarla fıstık hasadı yapan Genel Sekreter Çiftçi, işçi ve bahçe sahipleriyle sohbet etti.
Çiftçi, tarımsal alanda özellikle sert kabuklu meyveler ile ilgili kentte çok ciddi çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurguladı.


Tarım ve Orman Bakanlığı, GAP İdaresi ve Büyükşehir Belediyesi'nin ortak çalışmalarıyla bu faaliyetleri gerçekleştirdiklerini belirten Çiftçi, fıstık üreticilerine 2 yılda Büyükşehir Belediyesi olarak 328 bin fide ve aşı desteğinde bulunduklarını söyledi.


Hasatların bereketli olması temennisinde bulunan Çiftçi, fıstık üreticilerine desteklerin devam edeceğini ifade etti.

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