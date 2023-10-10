Dİyarbakır'da gözaltına alınan 104 kişiden 103'ü serbest bırakıldı

Diyarbakır'da bölücü terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın 9 Ekim 1998’de Suriye’den çıkarılmasının yıldönümünde yapılan izinsiz yürüyüşte gözaltına alınan 104 kişiden 103’ü serbest bırakıldı.

KAYNAK: İHA
Dİyarbakır'da gözaltına alınan 104 kişiden 103'ü serbest bırakıldı


Dün, bölücü terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın 9 Ekim 1998’de Suriye’den çıkartılmasının yıl dönümünde aralarında yeni ismi Demokratik Halklar Partisi (DHP) olan Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi milletvekilleri Ömer Öcalan, Sırrı Sakık, Salihe Aydeniz, Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Ferit Şenyaşar'ın da olduğu milletvekilleri, parti temsilcilerinden oluşan grup, Bağlar ilçesinde bulunan Koşuyolu Parkı’nda izinsiz basın açıklaması ve yürüyüş yapmak istedi.
Uyarılara rağmen yürüyüş yapmakta ısrar eden gruba polis müdahale etti. Çıkan arbede sonrası 104 kişi gözaltına alındı. Emniyet işlemleri tamamlanan 103’ü serbest bırakıldı. 1 kişinin işlemleri devam ediyor

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