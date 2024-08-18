Diyarbakır'da Hacıosmanoğlu depremi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Diyarbakır'da Hacıosmanoğlu depremi

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Diyarbakır’da yoğun ilgiyle karşılandı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Diyarbakır’a geldi ve büyük bir ilgiyle karşılandı.

Yarın oynanacak Amedspor - İstanbulspor maçı için kente gelen Hacıosmanoğlu, Amedspor Başkanı Aziz Elaldı ile birlikte Sur ilçesindeki tarihi mekanları gezdi. Diyarbakırlılar, Hacıosmanoğlu'na yoğun ilgi gösterdi.

TFF heyeti, yarın kentteki bazı ziyaretlerin ardından, saat 21.00'de Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak Amedspor - İstanbulspor maçını izlemek üzere stadyumda olacak.

Hacıosmanoğlu, TFF Başkanı olmadan önce yaptığı bir açıklamada, “Amedspor ile görüştüm. 'Spor kardeşliktir' diyorlar. Onlara da destek olmak lazım. Nasip olur ve seçilirsem, ilk maçı Diyarbakır’da izleyeceğim” demişti.

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