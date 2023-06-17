Diyarbakır'da hamama giden aile kaza geçirdi: 2 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, hamama giden ailenin bulunduğu otomobilin takla attığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da hamama giden aile kaza geçirdi: 2 ölü, 4 yaralı

Alınan bilgilere göre, Çermik'in Akkoyunlu köyünden ilçe merkezine hamama giden ailenin bulunduğu plakası öğrenilemeyen otomobil, Başarı Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri otomobilde bulunan 6 kişiden Mehmetcan G. ve Emircan G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı 4 kişi ise olay yerinde ilk müdahaleleri yapılarak Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

aw916189-01.jpg

aw916189-02.jpg

aw916189-03.jpg

Öne Çıkanlar
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Son Haberler
Yusuf Ziya Gümüşel'in savunması ortaya çıktı: Cezaevi müdür yardımcıları ziyaretime geldi Güncel
Yusuf Ziya Gümüşel'in savunması ortaya çıktı: Cezaevi müdür yardımcıları ziyaretime geldi
Erdoğan siyasetten uzak durduğu için Galatasaray’a teşekkür etti: Bu tavrınızı önümüzdeki sezon boyunca da sürdürmenizi bekliyorum Güncel
Erdoğan siyasetten uzak durduğu için Galatasaray’a teşekkür etti: Bu tavrınızı önümüzdeki sezon boyunca da sürdürmenizi bekliyorum
Liyakatta son nokta. Hastane sahibi büyükelçi olarak atandı Siyaset
Liyakatta son nokta. Hastane sahibi büyükelçi olarak atandı
Güldür Güldür oyuncusundan kocasına duygusal kutlama Magazin
Güldür Güldür oyuncusundan kocasına duygusal kutlama
Stefan Kuntz: Hakarete varan eleştiriler aldım Spor
Stefan Kuntz: Hakarete varan eleştiriler aldım
Kars'ta yoğun yağış seli beraberinde getirdi Yaşam
Kars'ta yoğun yağış seli beraberinde getirdi