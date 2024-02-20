Diyarbakır'da Hizbullah anması. Ölen teröristleri şehit olarak andılar

Hizbullah’ın AKP’yle kurduğu ittifak sonrasında Hizbullah’ın faaliyetleri ülkenin dört bir yanında arttı. Hizbullah terör örgütüne yakınlığıyla bilinen Mustazaflar Cemiyeti ile Şehitler Kervanı Platformu’nun 17 Şubat günü, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde Hizbullah’ın ölen üyelerini andığı öğrenildi.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen törende, Hizbullah’ın Cizre imamı olarak bilinen, medrese faaliyetleriyle örgüte eleman sağlayan ve 1992’de öldürülen Muhammed Zeki Atak anılan isimlerden biri oldu. Bunun yanı sıra, “Tebliğ amacıyla Hizbullah’ın kötü imajını yıkmak ve eleman temini sağlamak” amacıyla kapatılan İhya-Der’in yerine açılan Yeni İhya Der’in öldürülen eski başkanı Aytaç Baran da etkinlik sırasında anıldı.

İSKİLİPLİ ATIF’I DA ANDILAR

Örgütün Bitlis Tatvan’da faaliyet yürüten ve 1990 yılında öldürülen Gıyaseddin Barlak da etkinlik esnasında anılan isimlerden oldu. Gerçekleştirilen etkinlikte, Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e ve Kuvayı Milliyecilere hakaret eden ve vatana ihanetten idam edilen İskilipli Atıf da şehit olarak anıldı.

Anma töreninde, HÜDA PAR Diyarbakır Çınar Belediye Başkan Adayı Vedat Turgut ile HÜDA PAR Diyarbakır Bağlar Belediye Başkan adayı Cengiz Aydın konuşma yaptı.

Mustazaflar Cemiyeti, Diyarbakır 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 2010 yılında feshedilen ve 2012 yılında Yargıtay tarafından kapatılan Mustazaf-Der’in devamı olarak biliniyor. Şehitler Kervanı Platformu ise Hizbullah’ın yaşamını yitiren militanlarını anmasıyla biliniyor.

Diğer yandan, Hizbullah’ın Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki örgütlenmesi olarak bilinen Peygamber Sevdalıları Platformu’nun önceki gün Adana’da aynı anma programını gerçekleştirdiği öğrenildi.