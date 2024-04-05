Diyarbakır’da iki grup arasında çıkan kavga hastanede devam etti: 5 yaralı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yer alan Toptancılar Sitesi’nde, henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında kavga çıktı.

Kavga sonucu her iki gruptan da yaralanan 1’er kişi Yenişehir ilçesindeki Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastaneye giden tarafların yakınları arasında çıkan tartışma bir kez daha kavgaya dönüştü.

Acil servis önünde yaşanan kavga nedeniyle diğer hastalar ve yakınları da korku ve panik yaşadı.

Polis ekiplerinin müdahalesiyle sona eren kavgada, 3 kişi yaralandı.

İki olayda yaralanan 5 kişi farklı hastanelerde tedavi altına alınırken, kavgaya karışan bazı kişiler polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.