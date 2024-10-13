Diyarbakır'da izinsiz yürüyüş gerginliği! PKK lehine sloganlar atılıyor

Diyarbakır Valiliği, “kentin huzurunu bozacağı” gerekçesiyle İstasyon Meydanı’nda düzenlenmesi planlanan “Özgürlük Mitingi”ni yasakladı. Ancak bu yasağa ve polislerin uyarılarına rağmen toplanan DEM Partililer terör örgütü PKK lehine sloganlar attı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Genel Başkanları, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Genel Başkanları, milletvekilleri ve belediye başkanları, yetkililerin uyarılarına karşı çıkarak gerginliği sürdürüp Yenişehir Ekenciler Caddesi, Bağlar Göçmenler Caddesi ve Yenişehir Eski Hal Kavşağı'nda toplandı.

İstasyon Caddesi'nin trafiğe kapandığı olayda, korsan göstericiler arasında terörist başı Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan da yer aldı. DEM Parti Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları da kalabalığın ön saflarında yer aldı.

Polis, şehir genelinde olağanüstü güvenlik önlemleri alarak durumu takip etti ve yasadığı mitinge katılanlara uyarılarda bulundu.

Yasadığı mitingde polise yabancı madde atıldı.

AHMET TÜRK, TOPLULUĞU KIŞKIRTTI

Yürüyüşe katılanlar arasında yer alan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, "Geri adım atacak değiliz" dedi. Öte yandan toplanan terör örgütü yandaşları “PKK halktır, halk burada” sloganları attı.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, açık alanlardaki yürüyüş, oturma eylemi, anma toplantısı, stant açma, çadır kurma, basın açıklaması etkinliklerini yasakladığı duyuruldu.

Valilik bu doğrultuda tüm etkinlikleri beş gün süreyle kısıtladığını açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi

“PKK/KCK terör örgütünün çağrıları dâhilinde 9 Ekim tarihi bahane gösterilerek bu tarihten itibaren ilimizdeki teröre müzahir yapıların yasadışı eylemler yapabileceği, milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici kışkırtıcı eylemlerin gerçekleştirilebileceği, cumhuriyetin. temel nitelikleri ve devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü hedef alan müessif olayların yoğunluk kazanabileceği ve miting süresince kamu düzeni ve güvenliğinin ciddi şekilde bozulabileceği mütalaa edilmiştir.

Bu sebeple halkımızın huzurunun sağlanması ve yukarıda belirtilen tehdit ve risklerin ortadan kaldırılması maksadıyla, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17 ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/A, B ve C maddeleri gereğince, Diyarbakır il mülki sınırları içerisinde yapılacak açık alan mitinginin alması Valiliğimizce uygun görülmedi.”