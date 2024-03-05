Diyarbakır'da kamyon ile otomobil çarpıştı; dede- torun hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
Diyarbakır'da kamyon ile otomobil çarpıştı; dede- torun hayatını kaybetti
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü Ramazan Çelik ve araçtaki torunu Hasan Aras yaşamını yitirdi, 1 kişi ise ağır yaralandı. Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kaza, akşam saatlerinde Bismil ilçesine bağlı kırsal Arslanoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Ramazan Çelik yönetimindeki 21 EG 609 plakalı otomobil, E.D.'nin kullandığı 21 KK 615 plakalı kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ramazan Çelik ve otomobilde bulunan torunu Hasan Aras’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobildeki ağır yaralı M.Ç. ise ilk müdahalesinin ardından Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kamyon sürücüsü E.D. de gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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