Diyarbakır'da kamyon park halindeki 4 araca çarptı. 3 yaralı

Diyarbakır- Silvan karayolu üzerinde meydana gelen olayda, seyir halinde ilerleyen kamyon, bilinmeyen bir sebeple 21 S 0149 plakalı park halindeki minibüse hızla çarptı, ardından minibüs ise önünde park halinde bulunan 34 BFJ 700 plakalı otomobil ve 21 ACG 668 plakalı ile 21 UB 414 plakalı hafif ticari araca çarptı.

3 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan zincirleme kazada isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hasar gören 1 minibüs, 1 otomobil ve 2 hafif ticari araç ise bölgeye çağrılan çekiciyle kaldırıldı. Polis, yaşanan kazayla ilgili çalışma başlattı.