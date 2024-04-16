Diyarbakır’da korkunç olay: 14. kattan kendini boşluğa bıraktı

Kaynak: İHA
Diyarbakır’da korkunç olay: 14. kattan kendini boşluğa bıraktı
Diyarbakır'da 45 yaşındaki öğretmen Ayşegül Değer, 14. kattan kendini boşluğa bırakarak yaşamına son verdi.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Medya Mahallesi’nde yer alan bir plazaya gelen Ayşegül Değer, 14. kattan kendini aşağı bıraktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları Değer’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Değer’in cansız bedeni, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Ayşegül Değer'in öğretmen olduğu, eşinden boşandığı ve bir çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Değer'in psikolojik tedavi gördüğü ve daha önce 6 kez yaşamına son verme girişiminde bulunduğu belirtildi.

Polis olaya ilişkin inceleme başlattı.

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