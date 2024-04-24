Diyarbakır'da lastiği fırlayan otomobil takla attı: Yaralılar var

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 AHM 638 plakalı otomobil, yokuş aşağı inerken arka lastiği bilinmeyen bir nedenle fırladı ve otomobil takla attı.

Yoldan geçenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, 2 yaralıyı çıkardı.

Araç içerisinde sıkışan 1 yaralı ise itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı ve sağlık görevlilerine teslim edildi.

3 yaralı, Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza yerinde inceleme yapan ekipler, otomobilin lastiğini olay yerinden 5 metre geride buldu.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.