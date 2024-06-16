Diyarbakır'da mezarlık ziyareti

Diyarbakır'da bayram namazının ardından merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'na giden vatandaşlar, yakınlarının mezarlarını ziyarette bulunarak dualar okudu.

Babası Dengbej Seyithan Boyacı'yı mezarı başında ziyaret eden Recep Şimşek, tüm İslam aleminin bayramını kutlayarak, şunları kaydetti:

“Tüm İslam aleminin öncelikle Kurban Bayramı mübarek olsun. Her bayram olduğu gibi bu bayram da sabahın erken saatlerinde mezarlığa gelerek vefat eden yakınlarımızı ziyaret ettik. Ruhlarına fatiha okuyup dua ettik. Tüm ölmüşlerimizin ruhları şad olsun.”