Diyarbakır’da öğrenci servisi şarampole devrildi: 11 yaralı var

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde öğrencileri taşıyan midibüsün şarampole devrilmesiyle 10’u öğrenci 11 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Sur ilçesine bağlı kırsal Ziyaret mahallesinde meydana geldi. M.İ.’nin kullandığı 38 ZT 745 plakalı öğrenci servisi, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ekipleri ve sağlık çalışanları sevk edildi.

Sağlık ekipler kazada yaralan 10’u öğrenci ve sürücü M.İ.’yi olay yerinde yaptıkları ilk müdahalelinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıl.

Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.