Diyarbakır'da örtü yangını

Kaynak: İHA
Diyarbakır'da örtü yangını

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde çıkan örtü yangınına ekipler müdahale ediyor.

Sıcak havalar orman ve örtü yangınlarını da beraberinde getirdi. Ülkemizin çeşitli yerlerinde çıkan orman yangınlarında binlerce hektarlık alan küle dönerken onlarca hayvan türünden binlerce canlı çıkan yangınlar sonucunda yaşamını yitirdi.

Havaların aşırı ısınması ile Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde örtü yangını meydana geldi. Çıkan yangın ekiplere bildirilince olay yerine çok sayıda ekip ve itfaiye ekibi intikal etti. Ekipler yangını söndürmeye devam ederken yangının Kayadere ve Taşpınar mahallesi arasındaki ormanlık alana doğru ilerlediği belirtildi.

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