Düzce'de barakada çıkan yangında 17 cins güvercin öldü

Kaynak: DHA
Düzce'de barakada çıkan yangında 17 cins güvercin öldü

Düzce’de içinde 17 cins güvercinin olduğu baraka alev alev yandı. Çıkan yangında 17 cins güvercin öldü.

Kiremitocağı Mahallesi 687 Sokak’ta cins güvercin besleyen Murat Seven’e ait barakada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekileirn ihbarı sonrası olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkan yangında barakadaki 17 cins güvercin yanarak öldü.

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Yaşanan olayın ardından açıklamalarda bulunan Murat Seven, 40 yıldır büyük bir merakla güvercin yetiştirdiğini, barakanın içinde cins güvercinlerinin olduğunu, hepsinin telef olduğunu söyledi. Seven, “Kim yaktıysa vebali onun üzerine olsun” dedi. Çıkan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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