Diyarbakır’da otomobiller kavşakta çarpıştı. 4 yaralı

Kaynak: DHA
Diyarbakır’da otomobiller kavşakta çarpıştı. 4 yaralı
Diyarbakır’da iki otomobil kavşakta çarpıştı. Yaşanan kazada 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Güneybatı Çevre Yolu üzerinde bulunan kırsal Çiçekliyurt Mahallesi kavşağında meydana gelen olayda, Batman istikametine seyir halinde ilerleyen ve plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir otomobil, Yusuf G.’nin kullandığı 23 ABS 741 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı.

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2 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan kazada sürücülerle birlikte Ayhan G. İle Hıdır G. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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